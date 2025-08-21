Литва закрыла часть авиапространства на границе с Беларусью из-за учений "Запад"

С приближением учений "Запад-2025" Литва закрыла воздушное пространство вдоль части границы с Беларусью.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Как сообщили в Министерстве национальной обороны, решение было принято Министерством транспорта и коммуникаций после получения запроса от главнокомандующего Вооруженных сил.

"Это было сделано с учетом ситуации с безопасностью и угроз для общества, в том числе рисков, возникающих для гражданской авиации из-за нарушения воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами, а также необходимости создания необходимых условий для выполнения литовскими военными установленных законом задач в мирное время в ответ на такие и подобные нарушения воздушного пространства", – говорится в комментарии министерства.

Часть воздушного пространства на границе закрыта с прошлой среды.

Как отметили в Агентстве транспортной компетенции, полеты в ограниченных зонах возможны в исключительных случаях после получения разрешения от главнокомандующего Вооруженных сил Литвы.

Запрет на полеты самолетов в части пограничной зоны будет действовать до 1 октября.

"Его могут продлить, если угроза от беспилотных летательных аппаратов, входящих в воздушное пространство Литвы, не уменьшится", – заявили в министерстве.

Общая протяженность литовской границы с Беларусью составляет 679 километров. При этом не уточняется, какая именно часть воздушного пространства закрыта.

Литовский президент Гитанас Науседа ранее говорил, что нынешние учения "Запад" будут в 2-3 раза меньше по масштабу, чем в 2021 году, перед полномасштабным нападением РФ на Украину.

Литовские пограничники усилят охрану границ и развернут дополнительные силы из-за учений.

В июне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя "Запад-2025", отметил, что лучшие подразделения РФ "увязли в Украине".

В Беларуси недавно объявили, что не исключают частичного изменения места проведения учений "Запад-2025", которые обещали переместить вглубь страны, обвинив в этом якобы воинственное поведение Польши и Литвы.