Литва закрыла часть авиапространства на границе с Беларусью из-за учений "Запад"
С приближением учений "Запад-2025" Литва закрыла воздушное пространство вдоль части границы с Беларусью.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.
Как сообщили в Министерстве национальной обороны, решение было принято Министерством транспорта и коммуникаций после получения запроса от главнокомандующего Вооруженных сил.
"Это было сделано с учетом ситуации с безопасностью и угроз для общества, в том числе рисков, возникающих для гражданской авиации из-за нарушения воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами, а также необходимости создания необходимых условий для выполнения литовскими военными установленных законом задач в мирное время в ответ на такие и подобные нарушения воздушного пространства", – говорится в комментарии министерства.
Часть воздушного пространства на границе закрыта с прошлой среды.
Как отметили в Агентстве транспортной компетенции, полеты в ограниченных зонах возможны в исключительных случаях после получения разрешения от главнокомандующего Вооруженных сил Литвы.
Запрет на полеты самолетов в части пограничной зоны будет действовать до 1 октября.
"Его могут продлить, если угроза от беспилотных летательных аппаратов, входящих в воздушное пространство Литвы, не уменьшится", – заявили в министерстве.
Общая протяженность литовской границы с Беларусью составляет 679 километров. При этом не уточняется, какая именно часть воздушного пространства закрыта.
Литовский президент Гитанас Науседа ранее говорил, что нынешние учения "Запад" будут в 2-3 раза меньше по масштабу, чем в 2021 году, перед полномасштабным нападением РФ на Украину.
Литовские пограничники усилят охрану границ и развернут дополнительные силы из-за учений.
В июне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя "Запад-2025", отметил, что лучшие подразделения РФ "увязли в Украине".
В Беларуси недавно объявили, что не исключают частичного изменения места проведения учений "Запад-2025", которые обещали переместить вглубь страны, обвинив в этом якобы воинственное поведение Польши и Литвы.