Посол Британії у Сербії висміяв "секретний план" щодо Балкан, оприлюднений таблоїдом

Британський посол у Сербії Едвард Фергюсон прокоментував у соцмережі X публікацію сербського таблоїда Srpski telegraf, який повідомив про нібито "таємний план" Лондона стосовно Західних Балкан.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на допис посла.

Фергюсон іронічно зазначив, що "сенсаційний документ", про який пише видання, зовсім не є секретним – його було опубліковано на сайті парламенту Великої Британії ще 6 липня 2018 року. Посол також додав посилання на відповідну сторінку та виклав фото обкладинки газети.

"Ще одна першокласна публікація високоякісних сербських таблоїдів, які розкрили їхню останню змову в документі, настільки секретному, що він був опублікований на нашому парламентському сайті 6 червня 2018 року", – написав дипломат.

Йдеться про офіційну парламентську публікацію, у якій ішлося про п’ятий саміт Західних Балкан у рамках Берлінського процесу, що відбувся у Британії в липні 2018 року.

У документі наголошувалося на важливості залучення країн регіону до європейської інтеграції, викликах на шляху до членства в ЄС та необхідності зберігати присутність Великої Британії на Балканах навіть після Brexit.

Зокрема, документ підкреслював, що проблеми регіону – корупція, організована злочинність та авторитарні тенденції – залишаються серйозними перешкодами для стабільності, а також звертав увагу на загрози з боку зовнішніх гравців, зокрема Росії.

Нагадаємо, у жовтні минулого року шість країн Західних Балкан ухвалили план дій для створення спільного ринку, що є частиною плану зростання Європейського Союзу для Західних Балкан.

Між тим, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн застерігала, що хоча країни Західних Балкан обрали шлях європейської інтеграції, Росія все одно намагається відновити старі конфлікти в регіоні.

А президент Литви Гітанас Науседа вважає, що Україна може вступити до ЄС раніше за балканські країни.