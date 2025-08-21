Посол Британии в Сербии высмеял "секретный план" по Балканам, обнародованный таблоидом

Британский посол в Сербии Эдвард Фергюсон прокомментировал в соцсети X публикацию сербского таблоида Srpski telegraf, который сообщил о якобы "тайном плане" Лондона в отношении Западных Балкан.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение посла.

Фергюсон иронично отметил, что "сенсационный документ", о котором пишет издание, вовсе не является секретным – он был опубликован на сайте парламента Великобритании еще 6 июля 2018 года. Посол также добавил ссылку на соответствующую страницу и выложил фото обложки газеты.

"Еще одна первоклассная публикация высококачественных сербских таблоидов, которые раскрыли их последний заговор в документе, настолько секретном, что он был опубликован на нашем парламентском сайте 6 июня 2018 года", – написал дипломат.

More top-notch reporting from the high-quality Serbian tabloids, which have uncovered their latest conspiracy in a document so secret that it has been published on our parliamentary website since 6 June 2018. 🙄 https://t.co/RehfuAZoQ2 – Edward Ferguson (@EAFergusonUK) August 21, 2025

Речь идет об официальной парламентской публикации, в которой говорилось о пятом саммите Западных Балкан в рамках Берлинского процесса, состоявшемся в Британии в июле 2018 года.

В документе подчеркивались важность привлечения стран региона к европейской интеграции, вызовы на пути к членству в ЕС и необходимость сохранять присутствие Великобритании на Балканах даже после Brexit.

В частности, документ подчеркивал, что проблемы региона – коррупция, организованная преступность и авторитарные тенденции – остаются серьезными препятствиями для стабильности, а также обращал внимание на угрозы со стороны внешних игроков, в частности России.

Напомним, в октябре прошлого года шесть стран Западных Балкан приняли план действий для создания общего рынка, что является частью плана роста Европейского Союза для Западных Балкан.

Между тем президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предостерегала, что хотя страны Западных Балкан выбрали путь европейской интеграции, Россия все равно пытается восстановить старые конфликты в регионе.

А президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Украина может вступить в ЕС раньше балканских стран.