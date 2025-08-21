Норвегія критикує санкції США проти посадовців Міжнародного кримінального суду

Норвегія висловила жаль через нещодавні санкції Сполучених Штатів проти чотирьох суддів і заступників прокурора Міжнародного кримінального суду.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомлення норвезького Міністерства закордонних справ на Х.

МЗС Норвегії заявило, що "глибоко шкодує" через нові санкції США проти двох суддів МКС та двох заступників прокурора.

"Такі заходи підривають незалежність та цілісність Міжнародного кримінального суду. Ми рішуче підтримуємо мандат МКС – діяти неупереджено та незалежно", – додало відомство.

США у середу запровадили санкції проти чотирьох посадовців МКС у середу, звинувативши їх у "переслідуванні" американських та ізраїльських громадян.

На рішення вже відреагували у Франції, чий громадянин Ніколя Гію є суддею Суду і також потрапив під санкції.

Сам Міжнародний кримінальний суд висловив обурення санкціями США, назвавши їх посяганням на незалежність судових органів.