Норвегия критикует санкции США против должностных лиц Международного уголовного суда

Норвегия выразила сожаление в связи с недавними санкциями Соединенных Штатов против четырех судей и заместителей прокурора Международного уголовного суда.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении норвежского Министерства иностранных дел на Х.

МИД Норвегии заявило, что "глубоко сожалеет" о новых санкциях США против двух судей МУС и двух заместителей прокурора.

"Такие меры подрывают независимость и целостность Международного уголовного суда. Мы решительно поддерживаем мандат МУС – действовать беспристрастно и независимо", – добавило ведомство.

США в среду ввели санкции против четырех должностных лиц МУС, обвинив их в "преследовании" американских и израильских граждан.

На решение уже отреагировали во Франции, гражданин которой Николя Гию является судьей Суда и также попал под санкции.

Сам Международный уголовный суд выразил возмущение санкциями США, назвав их посягательством на независимость судебных органов.