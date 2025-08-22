Генсек НАТО про падіння дрона РФ в Польщі: Варшава має відреагувати

Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що Польща повинна відреагувати на інцидент із російським дроном, який напередодні вибухнув на території Люблінського воєводства.

Про це він сказав на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським у Києві 22 серпня, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи інцидент, Рютте сказав, що НАТО тісно координує свою реакцію з колегами з Польщі.

"Ми з ними дуже тісно співпрацюємо, не скажу вам про деталі, але дійсно – вони (Польща. – Ред.) мають якось відреагувати на цей останній інцидент. Тож ми за цим стежимо, не сумнівайтесь", – прокоментував генсек НАТО.

Інцидент стався в ніч на 21 серпня поблизу села Осини в Люблінському воєводстві, коли літаючий об'єкт впав на кукурудзяне поле і вибухнув. В результаті вибуху були вибиті вікна в прилеглих будинках.

Глава Міністерства оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що об'єкт був російським безпілотником, і підкреслив, що інцидент є провокацією з боку Росії, яка сталася в конкретний момент, коли тривають дискусії про мир в Україні.

Міністерство закордонних справ Польщі передало посольству Росії ноту протесту у звʼязку з падінням російського дрона.

Польська влада вважає, що повітряний простір країни з "дуже високою" ймовірністю порушив дрон "Гербера" з китайським двигуном.

Слідство вважає, що дрон залетів з Білорусі.