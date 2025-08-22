Генсек НАТО о падении дрона РФ в Польше: Варшава должна отреагировать

Генсек НАТО Марк Рютте считает, что Польша должна отреагировать на инцидент с российским дроном, который накануне взорвался на территории Люблинского воеводства.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве 22 августа, сообщает "Европейская правда".

Комментируя инцидент, Рютте сказал, что НАТО тесно координирует свою реакцию с коллегами из Польши.

"Мы с ними очень тесно сотрудничаем, не скажу вам о деталях, но действительно – они (Польша. – Ред.) должны как-то отреагировать на этот последний инцидент. Поэтому мы за этим следим, не сомневайтесь", – прокомментировал генсек НАТО.

Инцидент произошел в ночь на 21 августа вблизи села Осины в Люблинском воеводстве, когда летающий объект упал на кукурузное поле и взорвался. В результате взрыва были выбиты окна в близлежащих домах.

Глава Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что объект был российским беспилотником, и подчеркнул, что инцидент является провокацией со стороны России, которая произошла в конкретный момент, когда продолжаются дискуссии о мире в Украине.

Министерство иностранных дел Польши передало посольству России ноту протеста в связи с падением российского дрона.

Польские власти считают, что воздушное пространство страны с "очень высокой" вероятностью нарушил дрон "Гербера" с китайским двигателем.

Следствие считает, что дрон залетел из Беларуси.