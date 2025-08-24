Канада выделит $500 млн на закупку у США оружия для Украины

Канада 24 августа 2025 года объявила о том, что профинансирует пакет военного оборудования и боеприпасов для Украины стоимостью 500 миллионов долларов, которые будут поставляться из Соединенных Штатов, в рамках новой инициативы НАТО "Приоритетный список потребностей Украины" (PURL).

Об этом сообщили в НАТО, передает "Европейская правда".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приветствовал это заявление как мощную демонстрацию неизменной преданности Канады делу обороны Украины.

"Я благодарен Канаде за усиление финансирования этого пакета американского военного оборудования для Украины. Члены НАТО продолжают предоставлять необходимое оборудование и материалы, обеспечивая Украину всем необходимым для самозащиты в ее стремлении к справедливому и прочному миру", – сказал Рютте.

Вклад Канады в рамках инициативы PURL следует за предыдущими объявлениями Нидерландов, Германии и совместными обязательствами Дании, Норвегии и Швеции. Каждый пакет оценивается примерно в 500 миллионов долларов и предназначен для удовлетворения самых неотложных оперативных потребностей Украины с помощью оборудования и боеприпасов, полученных со складов вооруженных сил США.

Премьер Канады Марк Карни во время речи в Киеве заявил, что Канада уже в сентябре передаст Украине вооружение на более $1 млрд.

Напомним, США и НАТО запустили новый механизм предоставления Украине американского оружия – Priority Ukraine Requirements List (PURL), который предусматривает финансирование через взносы других членов Альянса.

Нидерланды в рамках PURL подготовили пакет помощи Украине на $500 млн, в который вошли комплектующие и ракеты к системе противовоздушной обороны Patriot.

24 августа писали, что Норвегия выделяет около семи млрд крон (около $695,7 млн) на противовоздушную оборону для Украины.