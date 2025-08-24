Зеленский наградил американских сенаторов-инициаторов масштабных санкций против РФ

Президент Владимир Зеленский наградил орденом Ярослава Мудрого I степени американских сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блументаля.

Об этом говорится в соответствующем указе главы государства, передает "Европейская правда".

Грэм и Блументаль являются инициаторами нового санкционного законодательства в Конгрессе, предусматривающего введение больших тарифов против государств, торгующих с Россией. Сейчас его принятие поставлено на паузу.

Также Зеленский решил наградить орденом "За заслуги" II степени американского сенатора Грассли Чарльза Эрнеста, конгрессвумен Соединенных Штатов Америки Марси Каптур, конгрессмена Квигли Майкла Брюса, конгрессмена Майкла Маккола, конгрессмена Фицпатрика Брайана Кевина.

Также знаком отличия президента Украины – Крестом Ивана Мазепы наградили конгрессмена США Джо Уилсона.

Президент Владимир Зеленский также наградил спецпосланника президента США Кита Келлога орденом "За заслуги" I степени.

Как известно, 24 августа Киев посещают премьер-министр Канады Марк Карни, а также – спецпредставитель американского президента Кит Келлог.