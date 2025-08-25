В Литве подписали соглашение о создании новой правящей коалиции

Литовские социал-демократы подписали в понедельник, 25 августа, соглашение о формировании нового коалиционного правительства с партией "Заря Немана" и фракцией "Союз литовских фермеров, зеленых и христианских семей".

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Фракция фермеров и зеленых заменила бывших партнеров по коалиции, демократов "За Литву", которые призвали исключить "Зарю Немана" из нового правительства.

Во вторник, 26 августа, парламент проголосует за кандидата на должность премьер-министра – Ингу Ругинене. Затем у нее будет 15 дней, чтобы вынести свою программу правительства на голосование в Сейме.

Правительство официально начнет работу после утверждения парламентом новой программы.

Как известно, в литовской столице Вильнюсе на вторник, 26 августа, запланирован многотысячный протест против формирования новой правящей коалиции.

Напомним, в Литве продолжается переформатирование правительства после отставки предыдущего премьера и лидера социал-демократов Гинтаутаса Палуцкаса.

Сообщалось, что должность министра юстиции в новом правительстве, вероятно, достанется одному из членов пророссийской политсилы.

Подробнее читайте в статье: Бомбить Киев, отменить санкции: почему в правительстве Литвы готовы к союзу с друзьями Путина.