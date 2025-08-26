Экс-премьер Польши призывает к депортации за демонстрацию "бандеровской символики"

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает очень хорошей идеей инициативу президента Кароля Навроцкого приравнять "символ Бандеры" к нацистским и коммунистическим символам и призывает к депортации за демонстрацию такой символики.

Об этом он сказал в эфире RMF FM, сообщает "Европейская правда".

Моравецкий заявил, что демонстрация "бандеровской символики" – это преступление, "заслуживающее самого строгого осуждения".

"Эта идея (инициатива Навроцкого. – Ред.) поможет нашим юго-восточным соседям, а также всем полякам, осознать, чем была Волынская трагедия", – подчеркнул он.

"Я искренне верю, что это будет шагом в правильном направлении. Это то, что повысит осознание того, что это вообще означает", – добавил Моравецкий.

На вопрос, можно ли "бандеризм" приравнять к нацизму и коммунизму, бывший премьер подчеркнул, что Волынская трагедия была "жестоким геноцидом".

"Абсолютно необходимо добиться того, чтобы если кто-то использует бандеровские символы – немедленная депортация. Если кто-то не понимает, чем была Волынская трагедия, немедленная депортация", – подытожил он.

25 августа президент Польши Кароль Навроцкий анонсировал законодательную инициативу, которая в Уголовном кодексе Польши приравняет "бандеровский символ" к нацистским и коммунистическим символам.

В Киеве предупредили Польшу о намерениях "реагировать", если Сейм запретит красно-черную символику.

Отметим, еще 14 августа Навроцкий призвал Сейм запретить "бандеровский флаг" в Польше.