Глава дипломатии ЕС требует от России прекратить убивать и договариваться о мире

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас после ночной российской атаки на Киев требует от России прекратить убийства и вести переговоры о мире.

Об этом Каллас написала в четверг в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Каллас отметила, что пока мир ищет путь к миру, Россия отвечает ракетами.

"Ночная атака на Киев свидетельствует о сознательном выборе эскалации конфликта и пренебрежения к мирным усилиям. Россия должна прекратить убийства и начать переговоры", – отметила главный дипломат ЕС.

В результате российской массированной атаки на Киев в ночь на 28 августа пострадало, в частности, представительство ЕС в Украине.

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос осудила этот массированный российский удар по Киеву.

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова заявила, что обстрел Киева является настоящим ответом России на мирные усилия, направленные на завершение войны.