Макрон засудив обстріл РФ по Києву, внаслідок якого загинули понад 10 людей
Президент Франції Емманюель Макрон засудив російський удар по українській столиці, внаслідок якої загинуло щонайменше 15 людей.
Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".
Макрон заявив, що уявлення Росії про мир – це 629 безпілотників та ракет за одну ніч над Україною.
"Понад десяток загиблих, серед яких є діти. Навмисно атаковано житлові райони та цивільну інфраструктуру. Пошкоджено офіси делегації Європейського Союзу та Британської ради. Франція найрішучіше засуджує ці безглузді та жорстокі атаки", – написав французький президент.
Він висловив повну підтримку українського народу, а також висловив найглибше співчуття всім родинам.
Прем’єр-міністр Британії також засудив російський удар, внаслідок якого зазнала пошкоджень будівля Британської ради у Києві.
Внаслідок атаки були пошкоджені Офіс Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та будівля представництва Європейського Союзу.
Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова заявила, що Росія завдала цілеспрямованого удару по будинку, що розташований поруч з представництвом Євросоюзу в Україні.
Вибухова хвиля сильно пошкодила житловий будинок, де мешкають багато працівників представництва ЄС у Києві.