Макрон осудил обстрел РФ по Киеву, в результате которого погибли более 10 человек
Президент Франции Эммануэль Макрон осудил российский удар по украинской столице, в результате которого погибло не менее 15 человек.
Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".
Макрон заявил, что представление России о мире – это 629 беспилотников и ракет за одну ночь над Украиной.
"Более десятка погибших, среди которых есть дети. Умышленно атакованы жилые районы и гражданская инфраструктура. Повреждены офисы делегации Европейского Союза и Британского совета. Франция самым решительным образом осуждает эти бессмысленные и жестокие атаки", – написал французский президент.
Он выразил полную поддержку украинскому народу, а также выразил глубочайшие соболезнования всем семьям.
Премьер-министр Великобритании также осудил российский удар, в результате которого было повреждено здание Британского совета в Киеве.
В результате атаки были повреждены офис Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и здание представительства Европейского Союза.
Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова заявила, что Россия нанесла целенаправленный удар по зданию, расположенному рядом с представительством Евросоюза в Украине.
Взрывная волна сильно повредила жилой дом, где проживают многие сотрудники представительства ЕС в Киеве.