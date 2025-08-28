Макрон осудил обстрел РФ по Киеву, в результате которого погибли более 10 человек

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил российский удар по украинской столице, в результате которого погибло не менее 15 человек.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Макрон заявил, что представление России о мире – это 629 беспилотников и ракет за одну ночь над Украиной.

"Более десятка погибших, среди которых есть дети. Умышленно атакованы жилые районы и гражданская инфраструктура. Повреждены офисы делегации Европейского Союза и Британского совета. Франция самым решительным образом осуждает эти бессмысленные и жестокие атаки", – написал французский президент.

Он выразил полную поддержку украинскому народу, а также выразил глубочайшие соболезнования всем семьям.

Премьер-министр Великобритании также осудил российский удар, в результате которого было повреждено здание Британского совета в Киеве.

В результате атаки были повреждены офис Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и здание представительства Европейского Союза.

Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова заявила, что Россия нанесла целенаправленный удар по зданию, расположенному рядом с представительством Евросоюза в Украине.

Взрывная волна сильно повредила жилой дом, где проживают многие сотрудники представительства ЕС в Киеве.