Глава МЗС Німеччини: атака Росії на Київ не може залишитись без відповіді

Російська атака на Київ, в тому числі на дипломатичну місію ЄС в українській столиці, не може залишитися без відповіді.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив у четвер міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, його цитує агентство Reuters.

"Минулої ночі ми знову з жахом спостерігали, як Росія атакувала і бомбила Київ, загинули цивільні особи, загинули діти, а також була атакована делегація Європейського Союзу. І це не може залишитися без наслідків", – сказав Вадефуль журналістам.

На прохання надати додаткові подробиці під час пресконференції зі своїм естонським колегою, Вадефуль відмовився надати детальну інформацію. Він зазначив, що Німеччина хоче продемонструвати, що вона розглядає можливість подальшої реакції, і що будь-які дії будуть вжиті спільно з ЄС.

Він також привітав зусилля президента США Дональда Трампа, спрямовані на досягнення миру в Україні, додавши, що російський Владімір Путін ще не проявив достатньої поваги до цих зусиль.

"Тому я припускаю, що Сполучені Штати Америки серйозно розглянуть можливість введення подальших санкцій", – сказав Вадефуль, додавши, що Європа рішуче налаштована продовжувати проводити чітку політику щодо санкцій.

Прем’єр-міністр Британії також засудив російський удар, внаслідок якого зазнала пошкоджень будівля Британської ради у Києві. Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова заявила, що Росія завдала цілеспрямованого удару по будинку, що розташований поруч з представництвом Євросоюзу в Україні.

Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас після нічної російської атаки на Київ вимагає від Росії припинити вбивства та вести переговори про мир.