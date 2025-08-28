Глава МИД Германии: атака России на Киев не может остаться без ответа

Российская атака на Киев, в том числе на дипломатическую миссию ЕС в украинской столице, не может остаться без ответа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил в четверг министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль, его цитирует агентство Reuters.

"Прошлой ночью мы снова с ужасом наблюдали, как Россия атаковала и бомбила Киев, погибли гражданские лица, погибли дети, а также была атакована делегация Европейского Союза. И это не может остаться без последствий", – сказал Вадефуль журналистам.

На просьбу предоставить дополнительные подробности во время пресс-конференции со своим эстонским коллегой, Вадефуль отказался предоставить подробную информацию. Он отметил, что Германия хочет продемонстрировать, что она рассматривает возможность дальнейшей реакции, и что любые действия будут предприняты совместно с ЕС.

Он также приветствовал усилия президента США Дональда Трампа, направленные на достижение мира в Украине, добавив, что российский Владимир Путин еще не проявил достаточного уважения к этим усилиям.

"Поэтому я предполагаю, что Соединенные Штаты Америки серьезно рассмотрят возможность введения дальнейших санкций", – сказал Вадефуль, добавив, что Европа решительно настроена продолжать проводить четкую политику в отношении санкций.

Премьер-министр Великобритании также осудил российский удар, в результате которого было повреждено здание Британского совета в Киеве. Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова заявила, что Россия нанесла целенаправленный удар по зданию, расположенному рядом с представительством Евросоюза в Украине.

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас после ночной российской атаки на Киев требует от России прекратить убийства и вести переговоры о мире.