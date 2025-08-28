Французские ультраправые и ультралевые отказались идти на компромисс с премьером

Французские ультраправые и ультралевые партии в четверг отклонили компромисс с премьер-министром Франсуа Байру по его проекту бюджета, направленному на сокращение расходов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Байру пригласил представителей парламентских партий к переговорам на следующей неделе – за считанные дни до голосования за вотум доверия его правительству 8 сентября.

Но крайне левая партия "Непокоренная Франция" и ультраправое "Национальное объединение" дали понять, что не видят смысла в этих переговорах.

"Господин премьер-министр, вы упустили много возможностей составить бюджет, который принес бы пользу французскому народу. Страница перевернута. Диалог остался в прошлом", – сказал заместитель лидера "Нацобъединения" Себастьен Шеню.

Представитель "Непокоренной Франции" Мануэль Бомпар, в свою очередь, дал понять, что партия будет бойкотировать переговоры с премьером на следующей неделе.

"Непокоренная Франция" уже подала восемь предложений о вотуме недоверия правительству в этом году. Поэтому мы не намерены участвовать в спасательной операции, которую сейчас пытается инициировать премьер-министр", – сказал он.

Неожиданное решение Байру провести голосование о доверии к его правительству 8 сентября вновь поставило Францию на грань политического паралича, грозящего финансовыми и экономическими потрясениями.

Если Байру будет вынужден уйти в отставку, президент Франции Эмманюэль Макрон может избрать нового премьера или решить распустить парламент и провести выборы.

По данным опросов, большинство французов желают премьеру провала в парламенте.

