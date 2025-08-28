Укр Рус Eng

Келлог: вопиющая атака России угрожает миру, к которому стремится Трамп

Новости — Четверг, 28 августа 2025, 17:39 — Олег Павлюк

Спецпредставитель президента США Кит Келлог первым из американских чиновников прокомментировал один из самых массированных российских обстрелов Киева в ночь на четверг.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Келлог написал на Х.

Посланник Дональда Трампа сказал, что Россия осуществила второй крупнейший с начала полномасштабного вторжения обстрел Киева, применив более 600 дронов и 31 ракету.

"Цели? Не солдаты и оружие, а жилые районы Киева – гражданские многоэтажки, здания представительств ЕС и Великобритании, а также невинные гражданские. Эти вопиющие нападения угрожают миру, к которому стремится президент США", – добавил он.

Напомним, в ночь на 28 августа войска РФ нанесли массированный удар по Украине, использовав 629 средств воздушного нападения. Попадание ракет и ударных дронов зафиксировали на 13 локациях, падение обломков – на еще 26.

В столице известно о гибели по меньшей мере 18 человек, в том числе четырех детей. 29 августа в Киеве объявили Днем траура.

Российский обстрел осудил ряд европейских государств, а Евросоюз и Британия объявили, что вызывают российских дипломатических представителей на ковер.

США Война с РФ
