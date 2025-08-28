Келлог: вопиющая атака России угрожает миру, к которому стремится Трамп

Спецпредставитель президента США Кит Келлог первым из американских чиновников прокомментировал один из самых массированных российских обстрелов Киева в ночь на четверг.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Келлог написал на Х.

Посланник Дональда Трампа сказал, что Россия осуществила второй крупнейший с начала полномасштабного вторжения обстрел Киева, применив более 600 дронов и 31 ракету.

"Цели? Не солдаты и оружие, а жилые районы Киева – гражданские многоэтажки, здания представительств ЕС и Великобритании, а также невинные гражданские. Эти вопиющие нападения угрожают миру, к которому стремится президент США", – добавил он.

Last night Russia launched the second largest aerial attack of the war with 600 drones and 31 missiles. The targets? Not soldiers and weapons but residential areas in Kyiv–blasting civilian trains, the EU & British mission council offices, and innocent civilians.



These egregious… pic.twitter.com/qulsiPlTy1 – Keith Kellogg (@generalkellogg) August 28, 2025

Напомним, в ночь на 28 августа войска РФ нанесли массированный удар по Украине, использовав 629 средств воздушного нападения. Попадание ракет и ударных дронов зафиксировали на 13 локациях, падение обломков – на еще 26.

В столице известно о гибели по меньшей мере 18 человек, в том числе четырех детей. 29 августа в Киеве объявили Днем траура.

Российский обстрел осудил ряд европейских государств, а Евросоюз и Британия объявили, что вызывают российских дипломатических представителей на ковер.