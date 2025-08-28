Сьянтяро сорвался на Сибигу и Сикорского: "Это не наша война!"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто эмоционально ответил коллегам из Украины и Венгрии из-за критики решения Будапешта наложить санкции на командира Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В ответ на критику главы МИД Украины Андрея Сибиги, который написал, что для Сийярто "российский трубопровод важнее украинских детей, убитых Россией", венгерский министр попросил Киев не "втягивать" Венгрию в войну.

"Это не наша война! Мы не несем за нее ответственности, мы ее не начинали, мы в ней не участвуем. Прекратите провоцировать нас, прекратите ставить под угрозу нашу энергетическую безопасность и прекратите пытаться втянуть нас в вашу войну!" – сказал Сийярто.

Аналогично он ответил министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому, который пригласил "Мадяра" в свою страну, игнорируя санкции Венгрии.

"Угроза энергетической безопасности Венгрии не имеет ничего общего со свободой Украины!" – написал венгерский министр иностранных дел.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел вызвало посла Венгрии в ответ на санкции Будапешта против командира Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди.

Сам Бровди посоветовал венгерскому премьеру Виктору Орбану "засунуть в задницу" эти санкции.