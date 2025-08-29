Швеція викликала посла РФ через масовані удари по Україні

Російський посол був викликаний до Міністерства закордонних справ Швеції у п’ятницю, 29 серпня через масовані удари РФ по українських містах.

Про це йдеться в заяві МЗС Швеції, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили у відомстві, послу висловили протест проти атак Росії на українські міста і цивільне населення.

Зокрема, в МЗС Швеції згадали масований удар по Києву 28 серпня, внаслідок якого були пошкоджені також будівлі представництва ЄС і Британської ради.

"Було підкреслено, що Росія зобов'язана гарантувати захист цивільного населення і цивільної інфраструктури відповідно до міжнародного гуманітарного права", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, в ніч проти 28 серпня війська РФ завдали масованого удару по Україні, використавши 629 засобів повітряного нападу. Влучання ракет та ударних дронів зафіксували на 13 локаціях, падіння уламків – на ще 26.

У столиці відомо про загибель щонайменше 23 людей, зокрема чотирьох дітей. 29 серпня в Києві оголосили Днем жалоби.

Російський обстріл засудила низка європейських держав.

Спецпредставник президента США Кіт Келлог першим з американських високопосадовців прокоментував один із наймасованіших російських обстрілів Києва, підкресливши, що ці атаки "загрожують миру, якого прагне президент США".