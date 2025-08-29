Швеция вызвала посла РФ из-за массированных ударов по Украине

Российский посол был вызван в Министерство иностранных дел Швеции в пятницу, 29 августа из-за массированных ударов РФ по украинским городам.

Об этом говорится в заявлении МИД Швеции, сообщает "Европейская правда".

Как отметили в ведомстве, послу выразили протест против атак России на украинские города и гражданское население.

В частности, в МИД Швеции вспомнили массированный удар по Киеву 28 августа, в результате которого были повреждены также здания представительства ЕС и Британского совета.

"Было подчеркнуто, что Россия обязана гарантировать защиту гражданского населения и гражданской инфраструктуры в соответствии с международным гуманитарным правом", – говорится в заявлении.

Напомним, в ночь на 28 августа войска РФ нанесли массированный удар по Украине, использовав 629 средств воздушного нападения. Попадание ракет и ударных дронов зафиксировали на 13 локациях, падение обломков – на еще 26.

В столице известно о гибели по меньшей мере 23 человек, в том числе четырех детей. 29 августа в Киеве объявили Днем траура.

Российский обстрел осудил ряд европейских государств.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог первым из американских высокопоставленных чиновников прокомментировал один из самых массированных российских обстрелов Киева, подчеркнув, что эти атаки "угрожают миру, к которому стремится президент США".