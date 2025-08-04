Во время визита израильского президента Исаака Герцога в Литву возле президентского дворца в Вильнюсе в понедельник состоялась акция протеста против тесного сотрудничества литовских предприятий с Израилем.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Протестующие махали палестинскими флагами, били в барабаны и скандировали "Герцога в Гаагу", "Позор" и "Свобода Палестине".

Фото: LRT

Митинг состоялся во время встречи президента Литвы Гитанаса Науседы и Герцога в Вильнюсе.

На встрече политики планируют обсудить двустороннее сотрудничество между странами, поддержку Украины и ситуацию на Ближнем Востоке.

Фото: LRT

Фото: LRT

Визит израильского президента в Литву происходит на фоне роста международной критики кампании Израиля против ХАМАС в секторе Газы, которая вызвала гуманитарный кризис.

Американский президент Дональд Трамп недавно заявлял, что "работает вместе" с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы "урегулировать" ситуацию на Ближнем Востоке.

Несколько европейских стран, среди которых Германия, Франция и Италия, в течение нескольких последних дней сбрасывали с воздуха гуманитарную помощь в сектор Газы, где население страдает от голода.