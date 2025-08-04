Президент Литвы Гитанас Науседа принял с визитом своего израильского коллегу Исаака Герцога и призвал Израиль срочно решить гуманитарный кризис в секторе Газы

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Визит Герцога в Литву проходит на фоне роста международной критики кампании Израиля против ХАМАС в секторе Газы, которая вызвала гуманитарный кризис.

"Гуманитарная ситуация в секторе Газы остается трагической. Я призываю Израиль принять срочные меры для решения гуманитарного кризиса", – заявил Науседа.

Президент Литвы Науседа обсудил с израильским коллегой необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами в области безопасности и обороны.

"Израиль является одним из мировых лидеров в этой области. Ваш опыт бесценен и высоко ценится. Однако сегодня мы не можем игнорировать сложные и чрезвычайно чувствительные глобальные проблемы", – отметил он.

Во время встречи Науседа призвал Израиль принять срочные меры для решения гуманитарного кризиса и обеспечения надлежащего доступа и распределения гуманитарной помощи гражданскому населению, проживающему в секторе Газы.

"Голод не может быть инструментом политической или военной борьбы. Мы призываем Израиль обеспечить уважение к правам человека в секторе Газы, одновременно осуждая насилие на Западном берегу и незаконное расширение поселений", – сказал он.

Науседа подтвердил, что Литва поддерживает двухгосударственное решение, но отметил, что это решение должно обеспечить "долгосрочный мир и стабильность на Ближнем Востоке, а не наоборот".

Отметим, что во время визита Герцога в Литву возле президентского дворца в Вильнюсе состоялась акция протеста против тесного сотрудничества литовских предприятий с Израилем.

Американский президент Дональд Трамп недавно заявлял, что "работает вместе" с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы "урегулировать" ситуацию на Ближнем Востоке.

Несколько европейских стран, среди которых Германия, Франция и Италия, в течение нескольких последних дней сбрасывали с воздуха гуманитарную помощь в сектор Газы, где население страдает от голода.