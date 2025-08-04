У Чехії досі розслідують масштабний блекаут, що стався на початку липня

Точні причини масштабного відключення електроенергії у Чехії, яке сталось 4 липня, навіть через місяць після інциденту залишаються нез'ясованими.

Про це представник чеського оператора енергомережі ČEPS Лукаш Грабал сказав у коментарі ČTK, пише "Європейська правда".

За словами Грабала, розслідування блекауту, який стався в Чехії місяць тому, триває на декількох рівнях, а результати будуть відомі через кілька тижнів або місяців.

У ČEPS раніше повідомляли, що основною механічною причиною відключення електроенергії було розривання фазового провідника – кабелю, який передає електроенергію між електростанціями та розподільними станціями.

Грабал уточнив, що за цим фактом своє розслідування веде поліція Чехії.

Питанням блекауту також займається Експертна група Європейської асоціації операторів електроенергетичних мереж (ENTSO-E).

"Попередній звіт очікується протягом шести місяців після початку розслідування, тобто до середини січня 2026 року, а остаточний звіт – до середини липня 2026 року", – сказав речник ČEPS.

Нарешті, в Чехії створюється робоча група, яка займатиметься оцінкою знеструмлення в ширшому контексті і буде вивчати роль окремих суб'єктів у подібних ситуаціях та рекомендуватиме запобіжні заходи.

Окремо Грабал запевнив, що після блекауту ČEPS розпочав надзвичайні перевірки системи передачі електроенергії, і всі виявлені порушення планують усунути в заплановані терміни.

Нагадаємо, вдень 4 липня значна частина Чехії, включно зі столицею Прагою, раптово залишилася без електроенергії.

Увечері того ж дня чеський оператор енергомережі ČEPS заявив, що масове відключення електроенергії в країні сталось внаслідок технічної несправності.