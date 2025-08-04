В Чехии до сих пор расследуют масштабный блэкаут, произошедший в начале июля

Точные причины масштабного отключения электроэнергии в Чехии, которое произошло 4 июля, даже через месяц после инцидента остаются невыясненными.

Об этом представитель чешского оператора энергосети ČEPS Лукаш Грабал сказал в комментарии ČTK, пишет "Европейская правда".

По словам Грабала, расследование блэкаута, который произошел в Чехии месяц назад, продолжается на нескольких уровнях, а результаты будут известны через несколько недель или месяцев.

В ČEPS ранее сообщали, что основной механической причиной отключения электроэнергии был разрыв фазового проводника – кабеля, который передает электроэнергию между электростанциями и распределительными станциями.

Грабал уточнил, что по этому факту свое расследование ведет полиция Чехии.

Вопросом блэкаута также занимается Экспертная группа Европейской ассоциации операторов электроэнергетических сетей (ENTSO-E).

"Предварительный отчет ожидается в течение шести месяцев после начала расследования, то есть до середины января 2026 года, а окончательный отчет – до середины июля 2026 года", – сказал представитель ČEPS.

Наконец, в Чехии создается рабочая группа, которая будет заниматься оценкой обесточивания в более широком контексте и будет изучать роль отдельных субъектов в подобных ситуациях и рекомендовать меры предосторожности.

Отдельно Грабал заверил, что после блэкаута ČEPS начал чрезвычайные проверки системы передачи электроэнергии, и все выявленные нарушения планируют устранить в запланированные сроки.

Напомним, днем 4 июля значительная часть Чехии, включая столицу Прагу, внезапно осталась без электроэнергии.

Вечером того же дня чешский оператор энергосети ČEPS заявил, что массовое отключение электроэнергии в стране произошло в результате технической неисправности.