Зеленський подякував премʼєру Нідерландів за допомогу з ракетами до Patriot

Президент Володимир Зеленський у понеділок повідомив про телефонну розмову з премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, яка стосувалась оголошеного пакета військової допомоги у 500 мільйонів євро.

Про це Зеленський написав на Х, повідомляє "Європейська правда".

Глава держави подякував Нідерландам за "суттєвий внесок у посилення українського повітряного щита".

"Пакет у 500 мільйонів євро – це американська зброя, зокрема ракети для Patriot. Перший такий крок серед країн НАТО і в час, коли Росія намагається масштабувати свої удари. Це точно допоможе захистити життя наших людей!" – висловив переконання він.

Зеленський також подякував генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за докладені для зміцнення оборони зусилля і висловив сподівання, що нідерландський премʼєр Схооф відвідає Україну.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс раніше у понеділок оголосив про нову військову допомогу Україні на 500 мільйонів євро, до якої увійшли комплектуючі та ракети до системи протиповітряної оборони Patriot.

Раніше він підтверджував готовність його країни співфінансувати постачання додаткових систем Patriot для України.

Німеччина минулого тижня заявила, що поставить Україні дві системи протиповітряної оборони Patriot після досягнення угоди з США про те, що Берлін буде першим у черзі на отримання нових систем замість переданих.