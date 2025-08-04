Зеленский поблагодарил премьера Нидерландов за помощь с ракетами для Patriot

Президент Владимир Зеленский в понедельник сообщил о телефонном разговоре с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом, который касался объявленного пакета военной помощи в 500 миллионов евро.

Об этом Зеленский написал на Х, сообщает "Европейская правда".

Глава государства поблагодарил Нидерланды за "существенный вклад в укрепление украинского воздушного щита".

"Пакет в 500 миллионов евро – это американское оружие, в частности ракеты для Patriot. Первый такой шаг среди стран НАТО и в то время, когда Россия пытается масштабировать свои удары. Это точно поможет защитить жизни наших людей!", – выразил убеждение он.

Зеленский также поблагодарил генерального секретаря НАТО Марка Рютте за приложенные для укрепления обороны усилия и выразил надежду, что нидерландский премьер Схооф посетит Украину.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс ранее в понедельник объявил о новой военной помощи Украине на 500 миллионов евро, в которую вошли комплектующие и ракеты к системе противовоздушной обороны Patriot.

Ранее он подтверждал готовность его страны софинансировать поставки дополнительных систем Patriot для Украины.

Германия на прошлой неделе заявила, что поставит Украине две системы противовоздушной обороны Patriot после достижения соглашения с США о том, что Берлин будет первым в очереди на получение новых систем вместо переданных.