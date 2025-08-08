В Естонії попереджають: переговори Трампа і Путіна можуть бути "фікцією" Кремля

Голова Департаменту оборонної готовності Міністерства оборони Естонії Герт Каю песимістично ставиться до потенційних переговорів між президентом США Дональдом Трампом та очільником Кремля Владіміром Путіним.

Про це він сказав у п’ятницю, 8 серпня, цитує ERR, пише "Європейська правда".

Каю вважає, що до потенційних переговорів між Трампом та Путіним слід ставитися з помірним песимізмом, оскільки, як показує історія, не можна вірити обіцянкам чи словам очільника Кремля. Як він нагадав, Путін наголошував, що його цілі в Україні не змінилися.

"Можна припустити, що, пропонуючи можливість двосторонніх переговорів, Путін використовує бажання Вашингтона вирішити конфлікт дипломатичним шляхом, тобто через "фіктивні" переговори, щоб заспокоїти останній спалах гніву Трампа проти Росії. Це, в свою чергу, означає, що майбутні двосторонні або тристоронні переговори, ймовірно, будуть черговою тактикою Росії, спрямованою на затягування часу", – вважає Каю.

На думку Каю, бажання і готовність Росії продовжувати війну також підтверджується ситуацією на передовій, де ні кількість атак, ні використання дронів і ракет істотно не змінилися, а навпаки.

"Можна припустити, що поточна кампанія Росії з використання безпілотників має на меті перевантажити українську систему протиповітряної оборони, що відображає стратегію Росії, спрямовану на виснаження України за допомогою безпілотників", – зазначив він.

Каю наголосив, що хоча Україна досі змогла протистояти безпілотним атакам, а також використовувати безпілотники для підриву економіки та військової промисловості Росії – масове використання безпілотників дало Росії "певну впевненість у своїй здатності підірвати бойовий дух України та посилити свої майбутні переговорні позиції з Україною".

За його словами, про все більш важливу роль кампанії з використання дронів у досягненні стратегічних цілей свідчить постійне збільшення виробництва дронів у Росії.

"У червні цього року українська військова розвідка оцінила, що Росія здатна виробляти близько 170 дронів типу "Герань/Шахед" на день і планує збільшити виробничі потужності до 190 дронів на день до кінця 2025 року", – сказав він.

Росіяни також постійно вдосконалюють дрони, які є в їхньому арсеналі. Каю навів як приклад збільшення кількості вибухівки та використання нових типів дронів "Герань", які замість гвинтового двигуна мають реактивний двигун.

Він зазначив, що хоча, на відміну від повітряної сфери, інтенсивність наземних атак росіян дещо зменшилася порівняно з попередніми тижнями, і вони продовжують здійснювати близько 150 атак на день, росіяни змогли використати свою чисельну перевагу, щоб забезпечити повільне, але стабільне просування.

Зазначимо, помічник глави Кремля Юрій Ушаков повідомляв раніше журналістам, що найближчими днями – ймовірно, наступного тижня, – планується зустріч Путіна і Трампа.

Сам Трамп публічно заявив про "хороші шанси" на проведення зустрічі з господарем Кремля найближчим часом.

Неназваний представник Білого дому у коментарі The New York Post заявив, що зустріч Трампа з Путіним відбудеться тільки в тому випадку, якщо сам господар Кремля також зустрінеться з Володимиром Зеленським.

Однак сам Трамп пізніше заперечив таку інформацію.