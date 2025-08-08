В Эстонии предупреждают: переговоры Трампа и Путина могут быть "фикцией" Кремля

Глава Департамента оборонной готовности Министерства обороны Эстонии Герт Каю пессимистично относится к потенциальным переговорам между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом он сказал в пятницу, 8 августа, цитирует ERR, пишет "Европейская правда".

Каю считает, что к потенциальным переговорам между Трампом и Путиным следует относиться с умеренным пессимизмом, поскольку, как показывает история, нельзя верить обещаниям или словам главы Кремля. Он напомнил: Путин отмечал, что его цели в Украине не изменились.

"Можно предположить, что, предлагая возможность двусторонних переговоров, Путин использует желание Вашингтона решить конфликт дипломатическим путем, то есть через "фиктивные" переговоры, чтобы успокоить последнюю вспышку гнева Трампа против России. Это, в свою очередь, означает, что будущие двусторонние или трехсторонние переговоры, вероятно, будут очередной тактикой России, направленной на затягивание времени", – считает Каю.

По мнению Каю, желание и готовность России продолжать войну также подтверждается ситуацией на передовой, где ни количество атак, ни использование дронов и ракет существенно не изменились, а наоборот.

"Можно предположить, что текущая кампания России по использованию беспилотников имеет целью перегрузить украинскую систему противовоздушной обороны, что отражает стратегию России, направленную на истощение Украины с помощью беспилотников", – отметил он.

Каю отметил, что хотя Украина до сих пор смогла противостоять беспилотным атакам, а также использовать беспилотники для подрыва экономики и военной промышленности России – массовое использование беспилотников дало России "определенную уверенность в своей способности подорвать боевой дух Украины и усилить свои будущие переговорные позиции с Украиной".

По его словам, о все более важной роли кампании по использованию дронов в достижении стратегических целей свидетельствует постоянное увеличение производства дронов в России.

"В июне этого года украинская военная разведка оценила, что Россия способна производить около 170 дронов типа "Герань/Шахед" в день и планирует увеличить производственные мощности до 190 дронов в день до конца 2025 года", – сказал он.

Россияне также постоянно совершенствуют дроны, которые есть в их арсенале. Каю привел в пример увеличение количества взрывчатки и использование новых типов дронов "Герань", которые вместо винтового двигателя имеют реактивный двигатель.

Он отметил, что хотя, в отличие от воздушной сферы, интенсивность наземных атак россиян несколько уменьшилась по сравнению с предыдущими неделями, и они продолжают осуществлять около 150 атак в день, россияне смогли использовать свое численное преимущество, чтобы обеспечить медленное, но стабильное продвижение.

Отметим, помощник главы Кремля Юрий Ушаков сообщал ранее журналистам, что в ближайшие дни – вероятно, на следующей неделе, – планируется встреча Путина и Трампа.

Сам Трамп публично заявил о "хороших шансах" на проведение встречи с хозяином Кремля в ближайшее время.

Неназванный представитель Белого дома в комментарии The New York Post заявил, что встреча Трампа с Путиным состоится только в том случае, если сам хозяин Кремля также встретится с Владимиром Зеленским.

Однако сам Трамп позже опроверг такую информацию.