Губернатор Аляски готов принять "историческую встречу" Трампа и Путина

Губернатор Аляски Майк Данливи рад, что его штат станет местом проведения предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и президента России.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Данливи приветствовал предстоящую встречу между Трампом и Путиным, которая состоится "в большом штате Аляска".

"Аляска является самым стратегическим местом в мире, расположенным на перекрестке Северной Америки и Азии, с Арктикой на севере и Тихим океаном на юге", – заявил он.

Губернатор Аляски считает, что ни одно другое место не играет более важной роли в национальной обороне, энергетической безопасности и лидерстве в Арктике, чем его штат.

"То, что происходит в Арктике и Тихом океане, влияет на Аляску раньше, чем на остальную часть страны", – подчеркнул он.

Поэтому, по мнению Данливи, "вполне логично, что дискуссии мирового значения происходят именно здесь".

"На протяжении веков Аляска была мостом между народами, и сегодня мы остаемся воротами для дипломатии, торговли и безопасности в одном из важнейших регионов мира. Мир будет наблюдать, и Аляска готова принять эту историческую встречу", – добавил он.

Отметим, СМИ писали, что Зеленский может принять участие в саммите Трампа и Путина "в той или иной форме".

Также писали о том, что американские, украинские и европейские чиновники хотят встретиться в Великобритании, чтобы согласовать позиции перед саммитом Трампа и Путина.

