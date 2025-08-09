Bild: Виткофф мог неправильно понять требования Путина для перемирия в Украине

Спецпосланник президента США Стивен Виткофф, возможно, некорректно передал позицию России относительно возможности перемирия в Украине после встречи с Владимиром Путиным на этой неделе.

Об этом говорится в публикации немецкого таблоида Bild, сообщает "Европейская правда".

По информации Bild, Россия не отказалась от требования полного контроля над Крымом, а также Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областями до любого перемирия и соглашалась только на "секторальное" прекращение огня.

При этом в предложениях по миру, "слитых" в СМИ, речь шла о готовности Путина говорить о перемирии после выхода украинских сил только из Донецкой и Луганской областей.

Источники Bild утверждают, что это могло быть следствием неправильного толкования Виткоффом слов Путина о "мирном выходе" из Херсонской и Запорожской областей: Россия требует выхода украинских сил из этих областей, а посланник Трампа думал, что речь идет о предложении выхода оттуда войск РФ.

"Виткофф не знает, о чем говорит", – цитирует Bild анонимного украинского чиновника. Эту оценку, по данным таблоида, разделяют и "представители немецкого правительства".

Как известно, на фоне предстоящей встречи американского президента Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина на Аляске 15 августа, а также сообщений в СМИ о том, что Вашингтон и Москва якобы хотят достичь соглашения о прекращении войны в Украине, которое может закрепить оккупацию Россией части территорий, захваченных во время ее полномасштабного вторжения, Зеленский заявил, что "ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины".

СМИ сообщали, что американские, украинские и европейские чиновники хотят встретиться в Великобритании, чтобы согласовать позиции перед саммитом Трампа и Путина.

