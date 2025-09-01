Премьер Франции допустил провал голосования за вотум доверия его правительству

Премьер-министр Франции Франсуа Байру допустил, что его попытки достичь компромисса с политическими партиями на фоне приближения голосования за вотум доверия правительству, могут провалиться, что в конечном итоге будет стоить ему должности.

Заявление главы правительства Франции приводит Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

В эти выходные несколько лидеров оппозиции исключили любую возможность поддержки правительства Байру.

Лидеры оппозиции, в частности, глава ультраправой партии "Национальный фронт" Жордан Барделла и лидер социалистов Оливье Форе, подтвердили, что будут голосовать против вотума доверия.

"Компромисс – это прекрасная вещь, но я не уверен, что он возможен", – сказал французский премьер.

В то же время он подчеркнул, что продолжит борьбу и верит, что у него еще есть шанс на успех.

"Вопрос не в судьбе премьер-министра или Франсуа Байру. И даже не в судьбе правительства. Вопрос в судьбе Франции", – отметил Байру.

Напомним, 28 августа французские ультраправые и ультралевые отклонили компромисс с премьер-министром Франсуа Байру по его проекту бюджета, направленного на сокращение расходов.

Байру пригласил представителей парламентских партий к переговорам – за считанные дни до голосования по вотуму доверия его правительству 8 сентября.

Неожиданное решение Байру провести голосование по доверия к его правительству вновь поставило Францию на грань политического паралича, грозящего финансовыми и экономическими потрясениями.

Если Байру будет вынужден уйти в отставку, президент Франции Эмманюэль Макрон может избрать нового премьера или решить распустить парламент и провести выборы.

Подробнее об этом в статье: "Самоубийство" премьера: ради чего правительство Франции уйдет в отставку и какие последствия это будет иметь.