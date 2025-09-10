СМИ: в Польшу могло залететь более 20 российских БпЛА

Ночью 10 сентября в воздушное пространство Польши залетели более 20 российских беспилотников, вероятно, 23.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Rzeczpospolita, пишет "Европейская правда".

Неофициально с журналистами поделились, что нарушений воздушного пространства было даже больше, чем сейчас подтвердил премьер Дональд Туск, который сказал о 19 случаях.

По словам источников, речь идет о более чем двух десятках БПЛА, вероятнее всего – 23 аппаратах типа "Шахед", из которых те, что идентифицировали как угрозу, были сбиты.

В публикации повторяют детали об отражении атаки, которые ранее появились в материалах Reuters – о привлечении патрулирующих в Польше нидерландских F35 и немецких систем Patriot в аэропорту Жешува, которые своими радарами отслеживали цели. Также в зоне "охоты" на БпЛА видели польские вертолеты.

Также неофициально сообщают, что в настоящее время нашли уже семь российских дронов и "остатки неизвестной ракеты" – впрочем, неизвестно, залетела ли она в Польшу во время этой атаки, или когда-то раньше.

Один из беспилотников разрушил крышу частного дома и повредил авто.

В связи с ночными событиями Польша обращается к союзникам по НАТО для консультаций в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора.