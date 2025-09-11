Слова главы МИД Словакии о дронах в Польше возмутили словацкую оппозицию и общественность

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар в среду вызвал споры, предположив, что российские беспилотники, которые пересекли польскую территорию, скорее всего, предназначались для Украины, а не Польши.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

"Я хочу верить, что беспилотники, которые проникли на территорию Польши, были беспилотниками, которые попали туда не для того, чтобы атаковать Польшу, а должны были оказаться на территории Украины",– сказал он в ответ на вторжение российских беспилотников над Польшей в среду.

Его неуклюжее заявление возмутило как общественность, так и оппозицию, которая недавно объявила, что возобновит массовые антиправительственные протесты, которые были приостановлены на несколько месяцев.

Бывший министр иностранных дел Иван Корчок обвинил Бланара в "потере связи с реальностью", в то же время премьер-министр Роберт Фицо и министр обороны Роберт Калиняк назвали нарушение воздушного пространства серьезным инцидентом, который требует расследования, но не стали прямо обвинять Россию.

"Абсолютно необходимо объективно оценить, было ли это преднамеренным или случайным, и под чьим контролем находились беспилотники", – сказал Фицо в своем заявлении.

Влиятельный депутат от партии Smer Тибор Гашпар добавил, что он не считает, что "в интересах России нападать на любую страну ЕС".

Премьер Польши Дональд Туск сообщил, что военные предварительно насчитали 19 нарушений воздушного пространства страны. СМИ неофициально говорят о более 20 БПЛА.

Представитель польского правительства заявил, что НАТО применил статью 4 Североатлантического договора, предусматривающую консультации.

В Москве в первых комментариях относительно беспилотников над Польшей заговорили о "провокации" и заявили, что РФ не собиралась атаковать Польшу, и беспилотники, примененные против Украины, якобы не имели достаточной дальности для этого.

