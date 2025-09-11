Укр Рус Eng

В Польше заявили о полезных идиотах, которые используют атаку дронов РФ для сеяния раздора

Новости — Четверг, 11 сентября 2025, 08:45 — Иванна Костина

Глава МВД Польши Марчин Кервинский призвал не использовать атаку российских дронов для разделения общества.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Х.

Кервинский призвал польское общество сохранять единство.

"В момент опасности мы должны быть вместе. Те, кто использует атаку российских беспилотников для уничтожения сообщества, сея дезинформацию, в лучшем случае являются полезными идиотами Кремля", – заявил министр.

Премьер Польши Дональд Туск сообщил, что военные предварительно насчитали 19 нарушений воздушного пространства страны. СМИ неофициально говорят о более 20 БПЛА.

Представитель польского правительства заявил, что НАТО применил статью 4 Североатлантического договора, предусматривающую консультации.

В Москве в первых комментариях относительно беспилотников над Польшей заговорили о "провокации" и заявили, что РФ не собиралась атаковать Польшу, и беспилотники, примененные против Украины, якобы не имели достаточной дальности для этого.

