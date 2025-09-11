В Польше заявили о полезных идиотах, которые используют атаку дронов РФ для сеяния раздора
Глава МВД Польши Марчин Кервинский призвал не использовать атаку российских дронов для разделения общества.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Х.
Кервинский призвал польское общество сохранять единство.
"В момент опасности мы должны быть вместе. Те, кто использует атаку российских беспилотников для уничтожения сообщества, сея дезинформацию, в лучшем случае являются полезными идиотами Кремля", – заявил министр.
W chwili zagrożenia powinniśmy być razem. Ci którzy wykorzystują atak ruskich dronów do niszczenia wspólnoty, siania dezinformacji są, w najlepszym razie, pożytecznymi idiotami Kremla.– Marcin Kierwiński (@MKierwinski) September 11, 2025
Премьер Польши Дональд Туск сообщил, что военные предварительно насчитали 19 нарушений воздушного пространства страны. СМИ неофициально говорят о более 20 БПЛА.
Представитель польского правительства заявил, что НАТО применил статью 4 Североатлантического договора, предусматривающую консультации.
В Москве в первых комментариях относительно беспилотников над Польшей заговорили о "провокации" и заявили, что РФ не собиралась атаковать Польшу, и беспилотники, примененные против Украины, якобы не имели достаточной дальности для этого.
