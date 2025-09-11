Берлін знову має електропостачання після 60-годинного відключення через підпал

У Берліні відновили електропостачання після масштабного відключення, яке тривало близько 60 годин і стало найдовшим за останні 25 років.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Як повідомляє оператор Stromnetz Berlin, всі постраждалі домогосподарства південно-східної частини столиці знову підключені до мережі. Про підпал стало відомо 9 вересня.

Відключення електроенергії сталося внаслідок підпалу, який зруйнував кілька товстих ліній електропередач біля основи двох опор у районі Трептов-Кепенік.

Пожежна служба змогла загасити вогонь протягом години, проте ремонт пошкоджених високовольтних кабелів був трудомістким і тривав кілька днів.

Зазначається, що через відсутність електроенергії постраждали тисячі жителів Берліна, станції S-Bahn, торгові центри, магазини та будинки престарілих. Деякі школи залишалися закритими, а мобільний зв’язок і номери екстреної допомоги працювали з перебоями.

За даними слідства, підпал організували ліві екстремісти. Лист зі зізнанням, опублікований в Інтернеті, вважається автентичним.

Зазначається, що останнє масштабне відключення у Берліні сталося у 2019 році, коли понад 30 тисяч домогосподарств залишилися без електрики приблизно на 30 годин. Цього разу через інцидент постраждали близько 50 тисяч споживачів.

Місцева влада та технічні служби застосували тимчасові рішення для відновлення постачання, підключивши інші лінії до пошкоджених електроопор, доки тривали ремонтні роботи.

Лише нещодавно німецькі органи безпеки застерегли населення, що Росія шукає "одноразових агентів" для шпигунства та скоєння диверсій в країні.

Перед цим повідомляли, що у період з січня по березень цього року над важливими об'єктами в Німеччині було зафіксовано 536 безпілотників.