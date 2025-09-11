Берлин снова имеет электроснабжение после 60-часового отключения из-за поджога

В Берлине восстановили электроснабжение после масштабного отключения, которое длилось около 60 часов и стало самым длительным за последние 25 лет.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Как сообщает оператор Stromnetz Berlin, все пострадавшие домохозяйства юго-восточной части столицы снова подключены к сети. О поджоге стало известно 9 сентября.

Отключение электроэнергии произошло в результате поджога, который разрушил несколько толстых линий электропередач у основания двух опор в районе Трептов-Кепеник.

Пожарная служба смогла потушить огонь в течение часа, однако ремонт поврежденных высоковольтных кабелей был трудоемким и длился несколько дней.

Отмечается, что из-за отсутствия электроэнергии пострадали тысячи жителей Берлина, станции S-Bahn, торговые центры, магазины и дома престарелых. Некоторые школы оставались закрытыми, а мобильная связь и номера экстренной помощи работали с перебоями.

По данным следствия, поджог организовали левые экстремисты. Письмо с признанием, опубликованное в Интернете, считается подлинным.

Отмечается, что последнее масштабное отключение в Берлине произошло в 2019 году, когда более 30 тысяч домохозяйств остались без электричества примерно на 30 часов. На этот раз из-за инцидента пострадали около 50 тысяч потребителей.

Местные власти и технические службы применили временные решения для восстановления снабжения, подключив другие линии к поврежденным электроопорам, пока продолжались ремонтные работы.

Совсем недавно немецкие органы безопасности предупредили население, что Россия ищет "одноразовых агентов" для шпионажа и совершения диверсий в стране.

Перед этим сообщалось, что в период с января по март этого года над важными объектами в Германии было зафиксировано 536 беспилотников.