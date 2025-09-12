У Німеччині підтвердили вирок ультраправому депутату за використання нацистського гасла

Найвищий кримінальний суд Німеччини у четвер підтвердив вирок провідному політику ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") за використання забороненого нацистського гасла.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує агентство DPA.

Федеральний суд юстиції залишив у силі вирок 2024 року щодо Бйорна Гьоке, лідера "Альтернативи для Німеччини" у східній землі Тюрингія.

Гьоке був оштрафований земельним судом Галле за використання гасла "Alles für Deutschland" ("Все для Німеччини") на двох заходах у 2021 та 2023 роках. Цей вираз заборонений у Німеччині через його використання нацистськими штурмовими загонами.

Гьоке подав апеляцію на вирок. Його адвокати назвали рішення "неправильними за формою і змістом, на основі німецького, європейського та міжнародного права".

Однак Федеральний суд юстиції, розташований у місті Карлсруе, заявив, що його розслідування не виявило юридичних помилок у справі.

Суд пояснив, що статус Гьоке як депутата не дає йому імунітету, оскільки він використовував гасло поза виконанням свого мандата. Суд нижчої інстанції "переконливо довів, що штурмові загони нацистів взяли відповідне гасло як своє власне, і що обвинувачений знав про це".

"Альтернатива для Німеччини" є найбільшою опозиційною партією в Німеччині. Декілька її регіональних організацій, зокрема тюринзький осередок Гьоке, перебувають під наглядом внутрішньої розвідки як підтверджено екстремістські угруповання.

В останні дні "Альтернатива для Німеччини" очолила рейтинг симпатій німецьких виборців, тоді як консервативний блок ХДС/ХСС показав найгірший за пʼять місяців результат.