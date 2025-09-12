В Германии подтвердили приговор ультраправому депутату за использование нацистского лозунга

Высший уголовный суд Германии в четверг подтвердил приговор ведущему политику ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") за использование запрещенного нацистского лозунга.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует агентство DPA.

Федеральный суд юстиции оставил в силе приговор 2024 года в отношении Бьорна Гёке, лидера "Альтернативы для Германии" в восточной земле Тюрингия.

Гёке был оштрафован земельным судом Халле за использование лозунга "Alles für Deutschland" ("Все для Германии") на двух мероприятиях в 2021 и 2023 годах. Это выражение запрещено в Германии из-за его использования нацистскими штурмовыми отрядами.

Гёке подал апелляцию на приговор. Его адвокаты назвали решение "неправильными по форме и содержанию, на основе немецкого, европейского и международного права".

Однако Федеральный суд юстиции, расположенный в городе Карлсруэ, заявил, что его расследование не выявило юридических ошибок в деле.

Суд пояснил, что статус Гёке как депутата не дает ему иммунитета, поскольку он использовал лозунг вне выполнения своего мандата. Суд низшей инстанции "убедительно доказал, что штурмовые отряды нацистов приняли соответствующий лозунг как свой собственный, и что обвиняемый знал об этом".

"Альтернатива для Германии" является крупнейшей оппозиционной партией в Германии. Несколько ее региональных организаций, в частности тюрингская ячейка Гёке, находятся под наблюдением внутренней разведки как подтвержденные экстремистские группировки.

В последние дни "Альтернатива для Германии" возглавила рейтинг симпатий немецких избирателей, тогда как консервативный блок ХДС/ХСС показал худший за пять месяцев результат.