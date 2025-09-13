В Румынии объявляли тревогу из-за риска падения "объектов из воздушного пространства"

В субботу днем румынские власти выпустили сообщение RO-Alert для северного района Тульчанского уезда, информируя граждан о том, что существует вероятность падения объектов из воздушного пространства, и призывая их принять защитные меры.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.ro.

"Недавно Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям разослала сообщение RO-Alert для северной части Тульчанского уезда, информируя граждан о том, что существует вероятность падения объектов из воздушного пространства, и призывая их принять защитные меры. Ориентировочная продолжительность воздушной тревоги составляет примерно 90 минут", – сообщили представители Тульчанской инспекции по чрезвычайным ситуациям.

Они напоминают населению, что территория Румынии не является объектом атак со стороны Российской Федерации.

"В то же время, мы просим граждан строго соблюдать меры безопасности, переданных румынскими властями, внимательно читать сообщения, полученные через систему RO-Alert, избегать паники и сообщать на единый номер экстренного вызова 112 о любой ситуации, которая угрожает их безопасности или если они нуждаются в помощи", – также заявили пожарные.

В Минобороны Румынии позже сообщили, что в 18:12 было объявлено оповещение для населения северного уезда Тульча, а в 18:23 два самолета F-16 обнаружили беспилотник в национальном воздушном пространстве, который они отслеживали примерно в 20 километрах к юго-западу от Чилия Векь, когда он исчез с радаров.

Кроме того, во второй половине дня субботы из-за угрозы ударов беспилотных летательных аппаратов в приграничных с Польшей регионах Украины была начата работа военной авиации в воздушном пространстве страны. Кроме того, закрыли аэропорт Люблина.

Напомним, в ночь на 10 сентября во время нападения России на Украину российские беспилотники по меньшей мере 19 раз нарушили воздушное пространство Польши.

По последним данным, фрагменты российских дронов были найдены в 17 населенных пунктах на территории пяти воеводств Польши, больше всего – 10 – в Люблинском воеводстве.

На этом фоне Североатлантический Альянс решил начать операцию под названием "Восточный часовой" (Eastern Sentry) для укрепления своего восточного фланга.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российские дроны могли вторгнуться на территорию Польши "по ошибке".