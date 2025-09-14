В Германии задержки поездов из-за пожара на станции и автомобиля, врезавшегося в мост

На железнодорожном маршруте между немецкими городами Ганновер и Берлин до понедельника, 15 сентября, ожидаются задержки и отмены поездов из-за двух чрезвычайных происшествий.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Как отмечается, сначала на сигнальной станции в районе Ганновера загорелся блок предохранителей, что привело к перебоям в движении.

Впоследствии 13 сентября вечером пьяный водитель врезался автомобилем в мост в Ганновере-Клефельде. От удара бетонный столбик упал на рельсы и повредил контактную сеть.

Фото: Spiegel

В момент аварии под мостом проезжал поезд ICE с 900 пассажирами. Поезд был поврежден и остановился, еще один состав сзади тоже был вынужден остановиться.

Пассажиров пришлось эвакуировать. По данным полиции, травмированных в результате аварии не было, однако несколько человек получили медицинскую помощь из-за проблем с кровообращением и обезвоживания во время многочасового ожидания в темноте без кондиционера. Среди пассажиров находилось около 400 футбольных болельщиков.

Некоторые из людей пошли пешком в Клефельд, остальных доставили автобусами до центрального вокзала Ганновера. Поврежденный поезд ICE оттащил дизельный локомотив.

В июле в результате схождения с рельсов поезда вблизи немецкого города Ридлинген погибли три человека, в том числе машинист, а около 50 человек получили ранения, 25 из них – тяжелые. Граждане Украины также были среди пострадавших.

В середине августа один человек погиб и несколько человек получили ранения, когда поезд столкнулся с автомобилем и сошел с рельсов на юге Дании.

В начале сентября в Поморском воеводстве Польши произошло столкновение микроавтобуса с поездом Гдыня – Гель на железнодорожном переезде в Желистшеве.