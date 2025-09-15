У Німеччині розбився невеликий літак: є загиблі

У Німеччині внаслідок аварії невеликого літака загинули двоє людей.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Двоє людей загинули в результаті аварії невеликого літака в німецькій землі Рейнланд-Пфальц.

За даними поліції, спочатку про зникнення надлегкого літака повідомили у ніч проти 15 вересня. Він повинен був приземлитися 14 вересня ввечері на аеродромі Бітбург на північ від міста Трір, але зв'язок з ним було втрачено.

Вранці поліція і пожежники знайшли розбитий літак і двох загиблих пасажирів на полі поблизу Фліссема, менш ніж за 10 кілометрів від злітної смуги.

За даними поліції, особи загиблих і причина аварії поки що невідомі.

Нещодавно у Польщі в районі міста Радом розбився цивільний гелікоптер, двоє людей опинились у лікарні.

Також писали, що двоє людей загинули в результаті падіння літака в селі Липова Живецького повіту Сілезького воєводства Польщі.

Невеликий приватний літак розбився в лісовому масиві в празькому районі Летняни 7 вересня – двоє людей не вижили в аварії.