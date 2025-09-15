В Германии разбился небольшой самолет: есть погибшие

В Германии в результате аварии небольшого самолета погибли два человека.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Два человека погибли в результате аварии небольшого самолета в немецкой земле Рейнланд-Пфальц.

По данным полиции, первоначально об исчезновении сверхлегкого самолета сообщили в ночь на 15 сентября. Он должен был приземлиться 14 сентября вечером на аэродроме Битбург к северу от города Трир, но связь с ним была потеряна.

Утром полиция и пожарные нашли разбитый самолет и двух погибших пассажиров на поле вблизи Флиссема, менее чем в 10 километрах от взлетной полосы.

По данным полиции, личности погибших и причина аварии пока неизвестны.

Недавно в Польше в районе города Радом разбился гражданский вертолет, два человека оказались в больнице.

Также писали, что два человека погибли в результате падения самолета в селе Липова Живецкого повета Силезского воеводства Польши.

Небольшой частный самолет разбился в лесном массиве в пражском районе Летняны 7 сентября – два человека не выжили в аварии.