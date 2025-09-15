На заході Німеччини поліція оштрафувала водійку за поні у багажнику

У німецькому місті Альсдорф біля Аахена водійка автомобіля спричинила поліцейське втручання через незвичайний вантаж – у багажнику свого рожевого легковика вона перевозила білого поні.

Про це повідомила поліція Аахена, пише "Європейська правда".

За повідомленням поліції, жінка пояснила, що тварину було належним чином зафіксовано – прив’язано мотузкою до металевого кріплення.

На фото, яке надала поліція, видно також, що багажник був застелений килимом.

У повідомленні уточнюється, що навіть собаку не можна перевозити подібним чином. У разі зіткнення на швидкості 50 км/год поні вагою 150 кілограмів злетів би вперед із силою удару в 7,5 тонни. Це створювало смертельну небезпеку.

Водійка відмовилася сплатити штраф у 35 євро, тому проти неї тепер відкрито адміністративне провадження.

Чому вона вирішила перевозити тварину саме так, із повідомлення поліції не зрозуміло. Можливо, з міркувань економії вона відмовилася від оренди причепа.

Поліція не дозволила жінці далі продовжити шлях із поні у багажнику.

Сам поні, як зазначили правоохоронці, спостерігав за перевіркою та дискусією абсолютно спокійно.

Як повідомлялося, водійка автобуса у Варшаві домагається права возити плюшеву таксу у кабіні попри правила.

Торік поліція Німеччини зупинила на автостраді поляка за неправильне перевезення сотні голубів.