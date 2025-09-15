На западе Германии полиция оштрафовала водительницу за пони в багажнике

В немецком городе Альсдорф возле Аахена водительница автомобиля вызвала полицейское вмешательство из-за необычного груза – в багажнике своего розового легковушки она перевозила белого пони.

Об этом сообщила полиция Аахена, пишет "Европейская правда".

По сообщению полиции, женщина объяснила, что животное было надлежащим образом зафиксировано – привязано веревкой к металлическому креплению.

На фото, предоставленном полицией, видно также, что багажник был застелен ковром.

В сообщении уточняется, что даже собаку нельзя перевозить подобным образом. В случае столкновения на скорости 50 км/ч пони весом 150 килограммов слетел бы вперед с силой удара в 7,5 тонны. Это создавало смертельную опасность.

Водительница отказалась заплатить штраф в 35 евро, поэтому против нее теперь открыто административное производство.

Почему она решила перевозить животное именно так, из сообщения полиции не понятно. Возможно, из соображений экономии она отказалась от аренды прицепа.

Полиция не позволила женщине продолжить путь с пони в багажнике.

Сам пони, как отметили правоохранители, наблюдал за проверкой и дискуссией совершенно спокойно.

