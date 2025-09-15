Президент Литви розповів, якими бачить рішення щодо ультраправих в уряді

Президент Литви Гітанас Науседа не обіцяє затвердити наступних кандидатів від ультраправої "Зорі Німану" до складу уряду, та натякнув, що виходом може бути їхня відмова від міністерства енергетики.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Коментуючи обурення "Зорі Німану" відхиленням її кандидатів на дві міністерські посади, Науседа сказав, що готовий розглянути нові кандидатури, але "не гарантує", що затвердить їх, і "ніхто на світі не примусить його до цього".

Він сказав, що бачить виходом обмін портфелями між коаліційними політсилами, щоби стратегічно важливе Міністерство енергетики було не за "Зорею Німану".

"Це потрібно було б зробити від початку, залишити Міненерго соціал-демократам (...), але рішення ухвалене. Звісно, це можна змінити. Інші можливі варіанти – уряд меншості та інші коаліційні партнери", – сказав президент.

"Я чудово розумію, що "Зоря Німану" має бути зацікавлена в тому, щоб залишатися у керівній коаліції, бо інші альтернативи напевно будуть для них неприйнятними", – додав Науседа.

Нагадаємо, Науседа відхилив кандидатури Міндаугаса Яблонскіса і Повіласа Подярскіса від партії "Зоря Німану" до Кабінету міністрів на чолі з Інгою Ругінене. Першого номінували на міністра енергетики, другого – на міністра з питань довкілля.

Лідер "Зорі Німану" Ремігіюс Жемайтайтіс після того заявив про фактичний розпад коаліції.

Ругінене прокоментувала, що не бачить підстав для таких заяв Жемайтайтіса, та закликала його запропонувати інших кандидатів.

Минулого тижня Науседа затвердив неповний склад уряду Ругінене.