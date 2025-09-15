Президент Литвы рассказал, каким видит решение по ультраправым в правительстве

Президент Литвы Гитанас Науседа не обещает утвердить следующих кандидатов от ультраправой "Зари Немана" в состав правительства, и сказал, что выходом может быть их отказ от министерства энергетики.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Комментируя возмущение "Зори Ниману" отклонением ее кандидатов на две министерские должности, Науседа сказал, что готов рассмотреть новые кандидатуры, но "не гарантирует", что утвердит их, и "никто на свете не заставит его это сделать".

Он сказал, что видит выходом обмен портфелями между коалиционными политсилами, чтобы стратегически важное Министерство энергетики было не за "Зарей Немана".

"Это нужно было бы сделать с самого начала, оставить Минэнерго социал-демократам (...), но решение принято. Конечно, это можно изменить. Другие возможные варианты – правительство меньшинства и другие коалиционные партнеры", – сказал президент.

"Я прекрасно понимаю, что "Заря Немана" должна быть заинтересована в том, чтобы оставаться в правящей коалиции, потому что другие альтернативы наверняка будут для них неприемлемыми", – добавил Науседа.

Напомним, Науседа отклонил кандидатуры Миндаугаса Яблонскиса и Повиласа Подярскиса от партии "Заря Ниману" в Кабинет министров во главе с Ингой Ругинене. Первого номинировали на министра энергетики, второго – на министра по вопросам окружающей среды.

Лидер "Звезды Ниману" Ремигиюс Жемайтайтис после этого заявил о фактическом распаде коалиции.

Ругинене прокомментировала, что не видит оснований для таких заявлений Жемайтайтиса, и призвала его предложить других кандидатов.

На прошлой неделе Науседа утвердил неполный состав правительства Ругинене.