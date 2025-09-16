Оппозиция Эстонии инициирует закрытие границы с Россией

Оппозиционная партия Эстонии Isamaa инициировала законопроект, который закроет границу с Россией.

Об этом пишет ERR, передает "Европейская правда".

Глава Isamaa Урмас Рейнсалу заявил, что Польша уже закрыла свою границу с Беларусью.

"Дискуссии о закрытии сухопутной границы также ведутся в Латвии и Литве. Финляндия, как мы знаем, сохранила полное закрытие границы. Понятно, что для повышения эффективности этого шага целесообразно сотрудничать с другими балтийскими странами и Финляндией", – сказал он.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что события в области безопасности, которые произошли в течение последних месяцев, значительно усилили напряженность на восточном фланге НАТО.

Isamaa считает, что, учитывая ситуацию с безопасностью, необходимо закрыть контрольно-пропускной пункт, чтобы обезопасить Эстонию и ее жителей.

"Целью проекта является обязательство правительства республики оценить и принять меры, которые обеспечат безопасность жителей Эстонии и государства. Закрытие линии контроля является одним из способов уменьшить риски, предотвратить непредвиденные инциденты и усилить защиту временной линии контроля", – сказал Рейнсалу.

Решение о закрытии границы может принять правительство, поэтому предложение Isamaa было представлено правительству как проект резолюции.

20 марта парламент Эстонии отклонил другой инициированный партией Isamaa законопроект, согласно которому парламент дал бы правительству указание закрыть эстонско-российскую границу.

Также писали, что на восточной границе Эстонии началось строительство крупных пограничных оборонительных сооружений.

Недавно сейм Латвии проголосовал за полное закрытие границ страны с Россией и Беларусью во время военных учений "Запад".

Также закрыла границу с Беларусью Польша.