Ексміністра та ще 12 осіб у Сербії обвинувачено у справі про смертельний обвал на вокзалі 

Сербська прокуратура у вівторок висунула звинувачення проти 13 осіб, включаючи колишнього міністра, за їхню роль у обвалі навісу залізничного вокзалу у місті Новий Сад минулого року.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує агентство Reuters.

Колишньому міністру будівництва, інфраструктури та транспорту Горану Весічу та ще 12 особам, серед яких його помічник і керівник залізничної компанії, висунуто обвинувачення у злочинах проти громадської безпеки, йдеться в заяві прокуратури міста Новий Сад.

В обвинувальному акті зазначено, що вони допустили "введення в експлуатацію будівлі вокзалу, попри те, що будівельні роботи тривали і дозвіл (на експлуатацію будівлі) не був виданий".

Додаткові обвинувачення стосуються "неналежного утримання конструкції будівлі вокзалу, а також кримінальних правопорушень під час проєктування та виконання робіт із реконструкції будівлі залізничного вокзалу в Новому Саду".

Обвинувальний акт ще має бути затверджений судом.

Місяці протестів по всій Сербії після обвалення навісу, включно із закриттям університетів, похитнули владу президента Александра Вучича.

Протестувальники, які звинувачують корупцію у цій трагедії, вимагають проведення дострокових виборів, сподіваючись усунути Вучича та його партію від влади після 13 років правління.

Вони звинувачують Вучича та його союзників у зв’язках з організованою злочинністю, застосуванні насильства проти опонентів і обмеженні свободи ЗМІ. Сам Вучич ці звинувачення відкидає.

Обвал навісу на вході до вокзалу Нового Саду раптово стався 1 листопада 2024 року, у результаті загинули 16 людей. Реконструкцію станції, де сталась трагедія, здійснював китайський підрядник.

