Экс-министра и еще 12 человек в Сербии обвинены по делу о смертельном обрушении на вокзале

Сербская прокуратура во вторник выдвинула обвинения против 13 человек, включая бывшего министра, за их роль в обрушении навеса железнодорожного вокзала в городе Новый Сад в прошлом году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

Бывшему министру строительства, инфраструктуры и транспорта Горану Весичу и еще 12 лицам, среди которых его помощник и руководитель железнодорожной компании, предъявлены обвинения в преступлениях против общественной безопасности, говорится в заявлении прокуратуры города Новый Сад.

В обвинительном акте указано, что они допустили "ввод в эксплуатацию здания вокзала, несмотря на то, что строительные работы продолжались и разрешение (на эксплуатацию здания) не было выдано".

Дополнительные обвинения касаются "ненадлежащего содержания конструкции здания вокзала, а также уголовных правонарушений при проектировании и выполнении работ по реконструкции здания железнодорожного вокзала в Новом Саде".

Обвинительный акт еще должен быть утвержден судом.

Месяцы протестов по всей Сербии после обрушения навеса, включая закрытие университетов, пошатнули власть президента Александра Вучича.

Протестующие, которые обвиняют коррупцию в этой трагедии, требуют проведения досрочных выборов, надеясь отстранить Вучича и его партию от власти после 13 лет правления.

Они обвиняют Вучича и его союзников в связях с организованной преступностью, применении насилия против оппонентов и ограничении свободы СМИ. Сам Вучич эти обвинения отвергает.

Обвал навеса на входе в вокзал Нового Сада внезапно произошел 1 ноября 2024 года, в результате погибли 16 человек. Реконструкцию станции, где произошла трагедия, осуществлял китайский подрядчик.

